تركيب 87 خازوقا لكوبرى جامعة سوهاج المنهار وإنهاء أعمال الإصلاح 6 أبريل

أكد المهندس محمد مصطفى وهبة رئيس مدينة سوهاج الجديدة، أن العمل فى كوبرى جامعة سوهاج متواصل من خلال الشركة المنفذة للمشروع، حيث تم عمل 87 خازوق حتى الأن لكل مطالع ومنازل الكوبرى تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير ومركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة أسيوط ، مشيرا الى أنه سيتم عمل 33 خازوق أخر ليصبح عدد الخوازيق بالكوبرى 120 خازوقا.

وأضاف رئيس جهاز المدينة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع "، أن العمل فى كوبرى سوهاج سينتهى يوم 6 ابريل القادم بناء على تعليمات الشركة المنفذة، مشيرا الى أن مكتب الاستشاريين قام بعمل تغيير فى أساليب التحميل لمطالع ومنازل الكوبرى وهذا كان يتطلب وقت أكبر من الذى تم تحديده .

وأكد رئيس مدينة سوهاج الجديدة، أن العمل متواصل ليل نهار للانتهاء من أعمال إصلاح وصيانة الكوبرى والذى سيتم تشغيله خلال شهر أبريل القادم بعد الانتهاء من أعمال الصيانة .

وعلى جانب أخر تواصل اللجنة الخماسية المشكلة من مركز البحوث والإسكان بالدقى، عملها فى فحص كوبرى جامعة سوهاج المنهار، وذلك بعد قيام أعضاء اللجنة بحلف اليمين أمام نيابة الأموال العامة بناء على قرار المستشار هانى كمال الجوهرى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج بقيام اللجنة بفحص أعمال الكوبرى واعداد تقريرها وتسليمه بعد أسبوعين فور الانتهاء من أعمال التقرير .

كانت نيابة الأموال العامة بسوهاج قد قررت الأسبوع الماضى، صرف 7 مهندسين مؤقتا من سراى النيابة والمتهمين فى واقعة انهيار كوبرى جامعة سوهاج بعد التحقيق معهم، وهم 3 من مركز الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة بجامعة أسيوط و3 من جهاز المشروعات بتنمية جنوب الصعيد ومهندس من جهاز التعمير مكلف بالإشرا ف على أعمال الكوبرى.

وقررت النيابة ندب لجنة خماسية من مركز البحوث والإسكان بالدقى، لاستكمال أعمال فحص المشروع، كما طلبت النيابة استدعاء مهندس من مكتب الدراسات والاستشارات بكلية الهندسة جامعة أسيوط ومهندس آخر من مكتب شهيب لسؤالهما حول الواقعة .

بالصور.. بدء العمل فى كوبرى جامعة سوهاج المنهار.. مسئولو جهاز المدينة: ظهور شروخ وتنميلات بالمشروع منذ شهر.. وردم الأتربة الزلطية حول الحائط الساند لمطلع الكوبرى.. ومليون جنيه قيمة التلفيات