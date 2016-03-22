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بالصور.. أسرة الخفير ضحية السطو المسلح على بنك بالشرقية تتسلم جثته

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بالصور.. أسرة الخفير ضحية السطو المسلح على بنك بالشرقية تتسلم جثته بالصور.. أسرة الخفير ضحية السطو المسلح على بنك بالشرقية تتسلم جثته
تسلمت أسرة "جمعة نصر سالم" خفير البنك الزراعى بالشرقية، الذى عثر على جثة مذبوحا إلى جانب سرقة خزينة البنك، جثته من مشرحة مستشفى الأحرار بالزقازيق، بعد توقيع الطب الشرعى والكشف عليها لوضع التقرير حول الحادث.

ومن المقرر تشييع جثمان الضحية فى جنازة شعبية فى مسقط رأسه بعزبة جمعة خليفة التابعة لقرية عليم.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا، بذبح الخفير المسئول عن تأمين البنك الزراعى، ويدعى "جمعة نصر سالم " 52 سنة، وسرقة 165 ألف جنيه من الخزينة الخاصة بالبنك، انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة.

وقال مصدر لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الجرد التى شكلها مدير عام الفرع، تواصل عملها لحصر قيمة المسروقات من الفرع، مضيفا أن معاينة الشرطة لم ترصد أى عنف أو تكسير للأبواب، أن المتهمين اقتحوا البنك وفتحوا الابواب بالمفاتيح الخاصة بها وكذلك الخزنة التى تم سرقة 160 ألف جنيه، وطعن المجنى علية بأربعة طعنات بالبطن وأخرى بالفخذ وذبحة بالرقبة.

قرية عليم، محافظة الشرقية، عزبة جمعة، سطو مسلح ، بنك زراعى (1)

قرية عليم، محافظة الشرقية، عزبة جمعة، سطو مسلح ، بنك زراعى (2)

قرية عليم، محافظة الشرقية، عزبة جمعة، سطو مسلح ، بنك زراعى (3)

قرية عليم، محافظة الشرقية، عزبة جمعة، سطو مسلح ، بنك زراعى (4)

قرية عليم، محافظة الشرقية، عزبة جمعة، سطو مسلح ، بنك زراعى (5)

قرية عليم، محافظة الشرقية، عزبة جمعة، سطو مسلح ، بنك زراعى (6)


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