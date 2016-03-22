«ألمانيا»: ملاحقة المنظمات الحقوقية في مصر «قمعي» ومخالف للدستور

عبرت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها عما وصفته بالإجراءات القمعية في حق منظمات حقوق إنسان مصرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء إن بلاده تتابع بقلق بالغ أوامر المنع من السفر الأخيرة وكذلك تجميد الحسابات وإجراءات التحقيق ضد ناشطين ومنظمات في مصر من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبحسب بيان للخارجية الألمانية قال المتحدث إن ما يحدث يتعارض مع مواد الدستور المصري، وليس فقط معايير حقوق الإنسان الدولية.

وطالبت الخارجية الألمانية الحكومة المصرية أن توفر الظروف التي من شأنها تمكين جماعات حقوق الإنسان من القيام بواجباتها المهمة للبلاد دون عرقلة.