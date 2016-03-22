إلغاء اجتماع «العامة للتنمية الزراعية» غدًا بسبب «التعديل الوزاري»

ألغى مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات للتنيمة الزراعية، برئاسة الدكتور عصام فايد ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع المقرر عقده غدًا لبحث الإجراءات النهائية لمشروع “المليون ونص فدان”، بالإضافة لبحث آخر ما توصلت إليه لجنة التصالح ومناقشة منازعات التحكيم المرفوعة على مصر من بعض المستثمرين أمام هيئات التحكيم الدولية، والتركيز على تسويتها بالطرق الودية بدلا من التحكيم.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضم وزراء العدل والري والكهرباء والاستثمار والتنمية المحلية والتخطيط وممثلي وزارات الدفاع والسياحة والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة ورئيس مركز بحوث الصحراء والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير.