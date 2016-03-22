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مسؤول عسكري إماراتي يصل لمطار الغردقة‎

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مسؤول عسكري إماراتي يصل لمطار الغردقة‎ مسؤول عسكري إماراتي يصل لمطار الغردقة‎

مطار الغردقة الدولي – أرشيفية

 

وصل مسئول كبير بالجيش الإماراتي، مطار الغردقة الدولي،اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة المشاركة في فعاليات التدريب البحري المشترك “تحية النسر” 2016.

والذي تنفذه عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية بالبحر الأحمر بينها إدارة أعمال قتال بحرية مشتركة تشمل أعمال الاستطلاع البحري.

وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار لإتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية، والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية.

يأتي التدريب المشترك “تحية النسر 2016″ في إطار الخطط السنوية للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.

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