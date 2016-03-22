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المعهد الأمريكى للسرطان يعتبر الفول الطبق المثالى للوقاية من الأورام

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المعهد الأمريكى للسرطان يعتبر الفول الطبق المثالى للوقاية من الأورام المعهد الأمريكى للسرطان يعتبر الفول الطبق المثالى للوقاية من الأورام
أكدت الدكتورة صفاء الحسين توفيق - استشارى التغذية العلاجية رئيس الجمعية المصرية للتغذية الصحية والعلاجية، فى محاضرة لها عن كيفية الوقاية من السرطان بمؤتمر الشرق الأوسط الخامس للتغذية الإكلينيكية - أن المعهد الأمريكى للسرطان اعتبر طبق الفول الطبق المثالى للوقاية من السرطان. وقالت إن التغذية يمكن أن تكون سبب المرض أو سببا للشفاء والوقاية من المرض.

وأوضحت الدكتورة صفاء أن التوصيات العالمية تؤكد أن الإفراط فى تناول بعض الأطعمة يسبب مرض السرطان ولهذا ينصح بالإقلال منها، فمثلا اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة تحتويان على مادة النيتوزامين، وهذه المواد ضارة بالصحة وتؤدى إلى الإصابة بالسرطان، لذلك توصى بتناول اللحوم مرة واحدة فى الأسبوع، والأفضل تناول الدواجن أو الطيور أو الأسماك.

وأشارت استشارى التغذية العلاجية إلى أن السمنة المفرطة من الأشياء التى تسبب الإصابة السرطان، وأن هناك علاقة قوية بين بعض أنواع السرطان والسمنة، لذا ينصح بالمحافظة على وزن صحى، مؤكدة أن الكحوليات والتدخين من مسببات مرض السرطان، وأيضا من الأشياء الضارة المعلبات المحفوظة والتى تحتوى على مواد كيميائية تسبب تغييرات فى الخلية نفسها.

وقالت الدكتورة صفاء: "لهذا ننصح الأمهات بعدم تشجيع أطفالهن على تناول الحلويات ذات الألوان، وعدم الإكثار من المعلبات والأسماك البحرية كبيرة الحجم لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من الزئبق، وكذلك عدم تناول الأمهات الحوامل للأسماك كبيرة الحجم".

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن هناك بعض أنواع من الحبوب تسبب تراكم سموم الافلاتوكسن وتكون مسببة لسرطان الكبد، مشيرة إلى أنه على النقيض تعتبر الخضراوات والفواكه من الاختيارات الصحية الجيدة لما تحتويه من مضادات للأكسدة، مؤكدة أن جسم الإنسان معرض بشكل يومى لمواد مؤكسدة للبيئة موجودة فى العطور والملوثات، وهذه المواد المؤكسدة تحدث تغييرا فى خلايا الجسم مما يؤدى إلى نشاط غير عادى فى الخلايا وزيادة انقسامها وحدوث مرض السرطان.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن الله سبحانه وتعالى وفر وسيلة طبيعية لا نستفيد منها وهو تناول الخضراوات والفواكه يوميا، لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة، وبالتالى تقينا من السرطان، لذا ننصح بالتخلص من السمنة وتجنب التدخين والكحوليات والإقلال من اللحوم الحمراء والمصنعة، والإقلال من المعلبات والأكياس المحفوظة وتناول البقوليات، موضحة أن الفول مهم جدا للوقاية من مرض السرطان، ويعتبره المعهد الأمريكى للسرطان الطبق المثالى للوقاية من السرطان.


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