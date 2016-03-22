الكوميديان «أحمد أمين» يقدم حفل توزيع جوائز السينما العربية

على غرار مقدمي جوائز الأوسكار من النجوم الكوميديانات مثل كريس روك وبيلي كريستال، لأول مرة يقوم فنان كوميدي مصري بتقديم حفل واحدة من أهم جوائز الشرق الأوسط، حيث يقدم الفنان الكوميدي أحمد أمين مقدم برنامج “البلاتوه” على شاشة النهار، حفل توزيع جوائز السينما العربية ACA مساء الجمعة المقبل.

الإخراج التلفزيوني للحفل سيكون للمخرج أحمد خالد وتصوير أيمن أبو المكارم، وسيُعرض حصريًا عبر شاشة النهار سينما، والإذاعة الرسمية للحفل هي “الراديو 9090″، أما الـ19 جائزة سيقوم بتقديمها أشهر نجوم الوطن العربي، كما سيشارك المطرب محمود العسيلي في احياء الحفل ويقدم أغنية جديدة بعنوان “فرحة”.

الجائزة تقام بالتعاون بين مجلة “دير جيست” ووكالة C.A.T وتحت رعاية إعلامية من قناة النهار وجريدة اليوم السابع.

يُذكر أن أحمد أمين أحد أهم نجوم الكوميديا الذين ظهروا عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، وذلك من خلال حلقات برامجه الكوميدية القصيرة، “30 ثانية”، وبرنامج “البريك”، واللذان حققا انتشاراً كبيراً أيضاً، كما يقدم حاليًا البرنامج الساخر “البلاتوه” والذي يُعرض حصريًا على شاشة النهار مساء كل جمعة.