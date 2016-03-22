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مع اكسسوارت الجينز أنت الأكثر عصرية!

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الثلاثاء 22-03-2016 15:47

هل فكرت يوماً باختيار قماش الجينز علي قطع من غير الملابس؟ حسناً هذا الموسم بالتأكيد ستقومين بذلك حيث أنه القماش الأكثر رواجاً على الأحذية وعلى شنط اليد، وقد رأيناه ينتشر على منصات العروض كما قد قامت بتقديمِه مختلف دور الأزياء العالمية بأجمل الطرق الممكنة.
وقد استبدلوا الجلود الطبيعية الفاخرة على الاكسسوارت بأقمشة الجينز التي تُعتبر رخيصة نسبياً غير أن النتيجة كانت رائعة.

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وقد امتازت بعض التصاميم بكونها عصريةً جداً ومبتكرة لكن أنيقة وراقية في الوقت ذاته، وقد صُنع بعضها من الجينز فقط بينما بعضها الآخر قد دخلُه مواد مختلفة مثل المعدن، أو الجلد، أو الخشب وغيرها.
وقد شاهدنا أجمل تصاميم شنط اليد من الجينز لدى كل من "سانت لوران" Saint Laurent، "فالنتينو" Valentino، "توم فورد" Tom Ford، "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney، وغيرهم…
أما أجمل تصاميم أحذية الجينز فقد رأيناها لدى كل من "لانفان" Lanvin، "جيانفيتو روسي" Gianvito Rossi، "جيمي شو" Jimmy Choo، "مايكل كورس" Michael Kors وغيرهم كثر.
هنالك تصاميم كاجوال من الجينز وأُخرى رسمية، لكنني أنصحُك باختيار هذه الاكسسوارت للاطلالات العصرية اليومية وليس للسهرات، حيث ومهما بدت تصاميم الجينز أنيقة غير أنها تميل أكثر للنمط العملي من النمط الفاخر، وهي مثالية للمشاوير الصباحية كما للزيارات المسائية.
شاهدي أجمل تصاميم الاكسسوارت من قماش الجينز لتنتقي منها ما يعجبك ولتتألقي بأجمل صيحات هذا الموسم وأكثرها عصرية.

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