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لصاحبة البنية الصغيرة خذي نصيحة إيفا لونغوريا لإطلالة أنثوية

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الثلاثاء 22-03-2016 16:09

تتمتع الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا Eva Longoria ببنية صغيرة للغاية، فتلجأ إلى إظهار جمال جسمها بإطلالات أنيقة و تنسيقات أنثوية ناعمة. وفي هذا الموضوع، قرّرنا أن نكشف لك سرّ تألقها الدائم.
تميل إيفا لونغوريا إلى اختيار الفساتين القصيرة والضيّقة، و قد اعترفت في أحد اللقاءات بأنها تقوم بتعديل كلّ القطع التي تشتريها لتتناسب مع جسمها النحيل؛ لذلك ننصحك بأن تجدي خيّاطاً أو خيّاطة ممتازة لتقوم باستيعاب قياساتك و تعديل كلّ القطع بطريقة مناسبة لذوقك و جسمك.

من ناحية أخرى، تحرص النجمة الأنيقة على اختيار التفاصيل الجذابة التي تعمل على إظهارها بشكل أطول، كقصة الرقبة المثلثة أو الأحذية ذات الكعب العالي و ذات المقدّمة المدبّبة؛ فلا تهملي هذه التفاصيل لتزيدي من طولك ولتظهري بإطلالة جذابة و أنيقة.
ومن النصائح التي تتبعها إيفا في العديد من إطلالاتها هي ارتداء إطلالة كاملة بنفس اللون الفاتح، في اغلب الأحيان، إذ يعمل ذلك على تعزيز بنيتها الصغيرة و إطلالاتها الأنيقة، كما يزيد من طولها.

شاهدي معنا إطلالات إيفا لونغوريا في الفترة السابقة، و استوحي منها ما يُناسب إطلالتك.

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سيدتي