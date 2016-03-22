تعرّفي على مجموعة "تو باترفلاي" من "فان كليف اند آربلز"

تحتفل دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels بشهر مارس/ آذار بربيع هذا العام من خلال كشف النقاب عن قطع جديدة في مجموعتها "تو باترفلاي" Two Butterfly. ابتكارت مستوحاة من كل عذوبة وحيوية فصل الربيع، لتجمع الألق الناعم لأم اللآلئ مع الذهب الورديّ، مع بريق الماس النقيّ.

مأخوذة بمشهد صحوة الطبيعة، تحتفل الدار بقدوم الربيع كل عام مع ابتكارات جديدة ممهورة ببهاء أثيريّ. ومع ازدهار هذه الجوهرة، فأنّها تسجّل طيف الألوان اللامتناهي في النباتات، أو رجفة البتلات، أو رفّة الأجنحة المرهفة. فالفرشات شعارات حقيقية لدى "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels، حاضرة في مخيلة الدار منذ عشرينات القرن الماضي، وتعود هذا الموسم كي تعبر عن الطاقة المرحة المفعمة في فصل التجدّد هذا. في مجموعة "تو باترفلاي" Two Butterfly، تكشف الفراشات عن أنفسها متألقة بشكل مفرد أو ثنائيات، لتعانق البشرة بلطف، كأنها رسل الطبيعة الخيرة.

وبما أن الطبيعة هي مصدر الهام رئيسي لدار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels، لذلك فهي تختار منها أجود المواد التي تستخدمها. ومواكبة لتقاليد التفوّق والفخامة لدى "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels، فإن اختيار هذه المواد يتم وفقاً لأكثر المعايير والمواصفات صرامة.