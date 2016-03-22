موسم ولادتك يحدد أمراضك.. المولودون فى الخريف عرضة للإصابة بالإكزيما

كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت بأن الموسم الذى يولد فيه الطفل يمكنه تحديد فرص المعاناة من الحساسية والإكزيما فى المستقبل.

وتوصل الباحثون من جامعة ساوثامبتون إلى أن الأطفال الذين يولدون فى فصل الخريف لديهم خطر أكبر للإصابة بالإكزيما، لافتين إلى أن الأطفال المولودين فى فصل الشتاء لديهم فرصة أكبر للإصابة بالربو.

وخلال الدراسة التى نشرت فى دورية الحساسية، أجرى الباحثون فحصا جينيا على عينات الحمض النووى الخاصة بمجموعة من الأشخاص الذين ولدوا فى جزيرة وايت. ووجد الباحثون أن علامات جينية معينة خاصة بالحامض النووى “DNA” ارتبطت مع موسم الولادة ولا تزال موجودة بعد 18 عاما من الحياة.

وقام الباحثون بربط العلامات الجينية لموسم الولادة وأمراض الحساسية، ولاحظوا أن الأشخاص الذين ولدوا فى الخريف أكثر عرضة للإصابة بخطر الإكزيما مقارنة مع أولئك الذين ولدوا فى الربيع أيضا.

وأكد الدكتور جون هولواى، أستاذ الحساسية والجهاز التنفسى وعالم الوراثة، أن هذه النتائج مثيرة للاهتمام، مضيفا أن الموسم الذى يولد فيه الشخص يمكن أن يكون له مجموعة واسعة من التأثيرات بما فى ذلك طول العمر. ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الإخبارى البريطانى “The Telegraph”.

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