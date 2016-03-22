المغرب تعلق الرحلات الجوية لبروكسل ومحمد السادس يعزى نظيره البلجيكى

>أجرى العاهل المغربى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع نظيره البلجيكى الملك فيليب، على إثر تفجيرات بروكسيل التى شهدتها اليوم الثلاثاء.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكى بالمغرب ، أن الملك محمد السادس قدم خلال الاتصال للعاهل البلجيكي، ولأسر ضحايا العمل الإرهابي، تعازيه الحارة مع التعبير عن عميق مواساته، وإدانته لهذه الأفعال الإرهابية.

من جانبه أعلن المكتب الوطنى للمطارات بالمملكة المغربية، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى بروكسيل، وذلك فى أعقاب وقوع التفجيرات الإرهابية بمطار ومترو العاصمة البلجيكية.

وأشارت وسائل الاعلام المغربية إلى انتشار دوريات أمنية وتعزيزات بطنجة بمحيط مطار طنجة الدولى "ابن بطوطة"، وبشكل مكثف مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وهى الإجراءات التى اتخذتها قوات الأمن منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم الثلاثاء عقب تفجيرات بروكسيل.

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