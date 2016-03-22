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رئيس مجلس النواب الأمريكى ينتقد زيارة أوباما لكوبا

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رئيس مجلس النواب الأمريكى ينتقد زيارة أوباما لكوبا رئيس مجلس النواب الأمريكى ينتقد زيارة أوباما لكوبا
ندد بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكى اليوم الثلاثاء، بزيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لكوبا وقال إن هذه الزيارة تُكسب الشرعية "للديكتاتورية الاستبدادية" للرئيس الكوبى راؤول كاسترو.

وقال ريان: "أعتقد أن الأمر مثير للسخرية بشدة. عقدنا مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية بالأمس وتحدثنا عن مساندة حلفائنا الذين يقاتلون من أجل الحرية والدفاع عن الأمن القومى فى حين يقوم الرئيس بزيارة لكوبا حيث لا يحصل على شيء فى المقابل سوى إضفاء شرعية على ديكتاتورية استبدادية."

وأدلى ريان بتصريحاته للصحفيين فى واشنطن أثناء زيارة أوباما التاريخية لهافانا والتى شهدت خلافات حادة بين الزعماء الأمريكيين والكوبيين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
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