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رئيس الاتحاد النيجيري: مصر لن تهرب من الخسارة أمامنا.. هم أمام مشكلة حقيقية

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رئيس الاتحاد النيجيري: مصر لن تهرب من الخسارة أمامنا.. هم أمام مشكلة حقيقية رئيس الاتحاد النيجيري: مصر لن تهرب من الخسارة أمامنا.. هم أمام مشكلة حقيقية

أكد أماجو ميلفين بينيك رئيس الاتحاد النيجري لكرة القدم أن منتخب مصر لن يفلت من الهزيمة أمام النسور معربا عن ثقته في ثلاثي الهجوم المحترفين في الدوري الإنجليزي.

ويواجه منتخب نيجيريا منافسه مصر يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وفي تصريحات نقلها موقع "فانجاردنجر" النيجيري لميلفين بينيك"لاعبونا جاهزون وفي أفضل مستوى من أجل مباراة مصر، وإن قدموا مستواهم المعروف سنمطر مرماهم بالأهداف".

وتابع"لدينا أليكس إيووبي، وجون أوبي ميكيل وأوديون إيجالو، ولاعبين آخرين في الدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية الأخرى، تعرف أنها أمام مشكلة حقيقية، ولن تهرب من الخسارة".

كما أضاف"نحن ندعو لكي يكون لاعبونا المحترفون في قمة مستواهم في مباراة الذهاب للفوز بنتيجة جيدة قبل أن نضربهم الضربة الأخيرة في المباراة الثانية بمصر".

وأتم"وأكد عدد من اللاعبين لس أنهم لن يظهروا رحمة ضد مصر، أنا أصدقهم، لن نهدر أية فرصة ضد مصر".

جدير بالذكر أن المصري يحتل المركز الأول للمجموعة السابعة من التصفيات برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن نيجيريا في المركز الثاني.

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