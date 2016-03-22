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وادي دجلة يتأهل لدور الـ16 لكأس مصر بفوزه على القناة بهدف نظيف

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وادي دجلة يتأهل لدور الـ16 لكأس مصر بفوزه على القناة بهدف نظيف وادي دجلة يتأهل لدور الـ16 لكأس مصر بفوزه على القناة بهدف نظيف

وادي دجلة

تأهل فريق وادي دجلة، إلى دور الـ16 لبطولة كأس لكرة القدم، بعد فوزه على فريق القناة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على إستاد الإسماعيلية الرياضي، ضمن منافسات دور الـ32 للمسابقة.

ويعود الفضل في فوز وادي دجلة، إلى مهاجمه الكونغولي جونيور مابوكو الذي سجل هدف فريقه واللقاء الوحيد في الدقيقة 15 من زمن الشوط الثاني، فيما قام حكم المباراة بطرد اللاعب النيجيري ستانلي أوهاويتشي مهاجم دجلة في الدقيقة 78.

ومن المقرر أن يواجه وادي دجلة في دور الـ16 لكأس مصر، الفائز من مباراة إنبي والنصر المقرر إقامتها بعد غد الخميس.

أ ش أ

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