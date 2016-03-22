جامعة سوهاج تنظم ندوة «كيف تحصل على وظيفة»

أقامت جامعة سوهاج بقاعة المؤتمرات الزجاجية، اليوم الثلاثاء، ندوة علمية تحت عنوان ” كيف تحصل على وظيفة”، وذلك بالتعاون بين كليات الصيدلة والعلوم والطب البيطري ومركز المعلومات بجامعة سوهاج، صرح بذلك د. نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة.

وشدد “عبد اللاه”، على أهمية تلك الندوات الخاصة بمجال الوظائف التي تمثل الهدف الأهم الذي يسعى إليه جميع الخريجين.

وحث رئيس الجامعة طلبة وطالبات الكليات المختلفة على متابعة كافة اللقاءات والفعاليات التي من شأنها اكسابهم المهارات والمعارف المطلوبة والمؤهلة لسوق العمل.

وأوضح الدكتور إيمان أبو ضيف عميد كلية الصيدلة أن الندوة، والتي حاضر بها نخبة من المحاضرين المعتمدين جاءت لتعريف الطلاب كيفية الحصول على وظيفة وعرض السيرة الذاتية، لا سيما لخريجي الكليات العملية والراغبين بالعمل في مجال الأدوية وكل ما يتعلق بالمجال الطبي.

يذكر أن الندوة قد حضرها الدكتور أحمد عزيز وكيل كلية العلوم لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور محمود أبو العز مدير المعلومات بالجامعة، وعدد كبير من طلبة وطالبات الكليات المشاركة، بالإضافة إلى بعض من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.