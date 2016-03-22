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مصر تقترب من شراء أسلحة فرنسية بمليار يورو

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مصر تقترب من شراء أسلحة فرنسية بمليار يورو مصر تقترب من شراء أسلحة فرنسية بمليار يورو

أرشيفية

ذكرت صحيفة لا تريبيون الفرنسية يوم الثلاثاء أن تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار).

وبحسب رويترز أوردت الصحيفة دون ذكر أي مصادر أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع جويند.

وسوف يتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة إيرباص سبيس سيستمز- التابعة لمجموعة إيرباص- وشركة تاليس ألينيا المملوكة لكل من مجموعة تاليس الفرنسية لصناعة الأسلحة وفينميكانيكا الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى ليوناردو.

وتملك تاليس 35% من شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية.

ورفضت كل الشركات التعليق.

ومن المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إلى مصر في 18 من أبريل نيسان المقبل.

وتردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمرين صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

 

 

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