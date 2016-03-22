شاب يقتل طفلة لسرقة ذهبها بالغربية..والمتهم: قلت لها تعالى نجيب بسكوت وخنقتها

اعترف المتهم "باسم .ك.م" 24 بتفاصيل ارتكابه جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات فى الغربية، لسرقة مشغولاتها الذهبية.

وقال المتهم فى اعترافاته، أمام المباحث أنه استدرج جارته الطفلة "بسملة" 7سنوات بعد أن لمع فى عينيه قرطها الذهبى وقرر سرقته لمروره بضائقه ماليه، ولم يكتف بذلك بل قام بخنقها ولم تشفع لها صرخاتها وتوسلاتها له بأن يتركها ووضعها فى جوال وألقاها فى أحد أكوام القمامة قبل ان يحاول التخلص منها فى بحر شبين المار أمام قرية الجعفرية بمحافظه الغربية.

وأضاف المتهم، "الدنيا ملطشة معايا على الأخر ومفيش شغل وقاعد فى البيت على حساب أهلى علشان مش قادر أصرف على نفسى، طلعت قعدت قدام باب البيت عمال أفكر اجيب فلوس منين وازاى وكانت "بسمله" بتلعب قدام البيت حسبتها فى دماغى إن اخد الحلق بتاعها وأروح اتصرف فيه اهو قرشين اتصرف منهم لحد ما ربنا يكرم".

واستطرد المتهم فى اعترافاته، "ناديت عليها وقلت لها تعالى يا بسملة نروح نشترى بسكوت من الدكان ولما راحت تشترى روحت وراها وفى حته مفيهاش ناس كتمت نفسها علشان متصرخش وتلم عليا الناس واللي رتبته يروح على الأرض خدت الحلق وقلت فى عقل بالى لو سبتها هتروح تقول لابوها وهتبقى فضيحه وأهلها مش هيسكتوا لقتنى بخنقها لحد ما ماتت فى إيدى ويعدها جبت شيكارة وحطتها فيها ورمتها فى كوم الزبالة وكنت خايف حد يشوفها، رجعت شلتها ولسه هرميها فى بحر شبين، الأهالى شفونى وسلمونى للمباحث".

وكان العميد ناصر عطية مأمور مركز السنطة، تلقى بلاغا من من إدارة مستشفى السنطه المركزى بوصول الطفلة "بسمله .س.ع" تبلغ من العمر7 سنوات، مصابة بـ (سحجات بالعنق) أدت إلى وفاتها، فتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية ةقرر تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، حيث تم ضبط المتهم " باسم .ك.م" 24سنة عاطل (سبق اتهامه فى 4 قضايا سرقات) وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9093 إدارى مركز السنطة لسنة 2016 وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة.

أهالى السنطة بالغربية يضبطون عاطلا قتل طفلة وحاول إلقاء جثتها فى بحر شبين