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ليستر سيتي يشارك في البطولة الدولية للأبطال مع برشلونة وريال مدريد

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ليستر سيتي يشارك في البطولة الدولية للأبطال مع برشلونة وريال مدريد ليستر سيتي يشارك في البطولة الدولية للأبطال مع برشلونة وريال مدريد

يشارك فريق ليستر سيتي ضمن منافسات البطولة الدولية للأبطال خلال الصيف المقبل، كجزء من الجولة التحضيرية للأندية.

وحسب تقرير نشرته صحيفة (دايلي ميل) فإن ليستر سيتي سيواجه سيلتيك في أسكتلندا خلال شهر يوليو المقبل، كما سيواجه الثعالب أيضا كلا من باريس سان جيرمان يوم 30 يوليو في لوس أنجليس، ثم برشلونة في الثالث من أغسطس في السويد.

وستتواجه عدة أندية أخرى مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ وتشيلسي وانتر ميلان وإيه سي ميلان.

وستشهد البطولة عدة مواجهات قوية مثل بايرن ميونيخ ضد ريال مدريد خلال شهر أغسطس، وبرشلونة وليفربول وتشيلسي ضد النادي الملكي.

الجدير بالذكر أن ليستر سيتي يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة بفارق 5 نقاط عن توتنام في المركز الثاني.

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