قبل مواجهة مصر.. نقل زميل النني للمستشفى بسبب التسمم

انتقل إلى المستشفى أليكس إيووبي نجم أرسنال ومنتخب نيجيريا على خلفية إصابته بالتسمم أثناء تواجده مع منتخب بلاده استعدادا لمواجهة منتخب مصر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2017.

ولم يتدرب اللاعب مع المنتخب اليوم حسب تقرير نشرته صحيفة "مترو" الإنجليزية إذ أنه عانى من تسمم غذائي نقل على أثره إلى المستشفى.

وحسب تقرير نشره موقع "إم تي إن فوتبول" فإن إيووبي - زميل محمد النني في أرسنال- شعر بالألم بعد تناوله السلطة مع بقية زملائه في منتخب نيجيريا ووالده.

وأكد سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجريا إصابة اللاعب بالتسمم وقال في التصريحات التي نقلتها "مترو":"لقد عانى من تسمم غذائي ولم يشارك في التدريبات، لكن حالته حاليا مستقرة".

النني يتحدث عن مواجهة إيووبي مع نيجيريا

ويستعد منتخب نيجيريا لاستضافة نظيره المصري يوم 25 من الشهر الجاري، على أن يحل ضيفا على الأخير يوم 29 من نفس الشهر.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يحتل المركز الأول بالمجموعة السابعة من التصفيات، برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن نظيره النيجيري.