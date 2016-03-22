الزمالك يصعد ثلاثة ناشئين لتعويض الدوليين

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الأسكتلندي أليكس ماكليش تصعيد عدد من الناشئين للتدريب مع الفريق الاول الفترة الحالية في الفترة الحالية.

ويأتي قرار ماكليش لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر لمواجهة نيجيريا.

وتم تصعيد المدافع محمود شحات من ولاعبا الوسط المدافعين كريم عمرو ويوسف أحمد حسن، والثلاثي من فريق 1997.

ويضم المنتخب 8 لاعبين من الزمالك هم أحمد الشناوي، عمر جابر ، حازم إمام ، أحمد دويدار، علي جبر، حمادة طلبة، أيمن حفني، طارق حامد.

ويواجه الزمالك فريق نجوم المستقبل وديا يوم الأربعاء.