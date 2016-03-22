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توفيق يجتمع بإسماعيل يوسف لطلب رفع العقوبة

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توفيق يجتمع بإسماعيل يوسف لطلب رفع العقوبة توفيق يجتمع بإسماعيل يوسف لطلب رفع العقوبة

يعقد أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك جلسة مع إسماعيل يوسف مدير الكرة في النادي الأبيض، من أجل مناقشته بشأن العقوبة المادية التي تم توقيعها عليه.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك معاقبة لاعب الفريق أحمد توفيق لاعب وسط الفريق بتغريمه 300 ألف جنيه من مستحقاته. ( اقرأ التفاصيل )

وسجل توفيق الهدف الثاني للزمالك أمام يونيون دوالا، ليخلع قميصه ويلقيه أرضا وهو ما أثار غضب مرتضى منصور رئيس النادي في المدرجات.

وينوي توفيق مناقشة إسماعيل يوسف في إمكانية رفع العقوبة التي تم توقيعها عليه.

وكان توفيق قد صرح لـFilGoal.com عقب المباراة بأنه لم يقصد إهانة قميص الزمالك. ( اقرأ تصريحاته )

ويريد لاعب وسط الزمالك أن ينقل يوسف وجهة نظره تلك إلى مرتضى منصور رئيس النادي.

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