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بلجيكا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الاعتداءات الإرهابية

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بلجيكا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الاعتداءات الإرهابية بلجيكا تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الاعتداءات الإرهابية

بلجيكا

أعلنت بلجيكا حالة الحداد لمدة 3 أيام بعد الاعتداءات التي شهدتها صباح اليوم الثلاثاء.

ولقي 34 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون جراء 3 انفجارات هزت العاصمة بروكسل صباح اليوم في محطة لمترو الأنفاق، ومطار بروكسل.

وأعلن مطار بروكسل أنه من المستحيل تحديد توقيت عودة حركة المطار لسابق عهدها.

وأكد المطار عبر حسابه على “تويتر” أنه سيطلع الجمهور على الجديد فيما يخص هذا الأمر.

ولقي 14 شخصُا مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار استهدف المطار صباح اليوم، بالتزامن مع انفجار آخر استهدف محطة المترو الرئيسية في العاصمة البلجيكية بروكسل وأسفر عن مقتل 20 شخصاو إصابة آخرين.

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