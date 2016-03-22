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أمريكا: هجمات بروكسل لن تقوض جهود هزيمة داعش

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أمريكا: هجمات بروكسل لن تقوض جهود هزيمة داعش أمريكا: هجمات بروكسل لن تقوض جهود هزيمة داعش

آشتون كارتر

قال أشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي للكونجرس إن الهجمات التي ضربت العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الثلاثاء وأودت بحياة 34 شخصا لن تقوض عزم الولايات المتحدة وحلفائها على تصعيد الحملة العسكرية ضد داعش.

وبحسب رويترز أضاف كارتر في جلسة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب “لن يؤثر أي هجوم على عزمنا تسريع جهود هزيمة داعش.” لكن الوزير الأمريكي لم يحمل أي جماعة بعينها المسؤولية عن هجمات يوم الثلاثاء.

وقال كارتر إن الولايات المتحدة تراقب الموقف في بروكسل.

وتابع يقول “نقف أيضا على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة لأصدقائنا وحلفائنا في أوروبا إذا اقتضت الضرورة.”

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