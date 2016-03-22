تجديد حبس عاطلان 15 يوم لسرقتهم تاكسي بالإكراه في سوهاج

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، تجديد حبس عاطلان 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة سيارة تاكسي.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغًا من المجني عليه، مفاده أنه أثناء سيره بالتاكسي الخاص به استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن، وفي الطريق أشهر أحدهما السلاح الناري في وجهه وقاما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ومتعلقاته واستوليا على التاكسي وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ، وتم القبض على المتهمين وبعرضهما على النيابة أمرت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.