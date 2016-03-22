أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تجديد حبس عاطلان 15 يوم لسرقتهم تاكسي بالإكراه في سوهاج

Google+ Print
تجديد حبس عاطلان 15 يوم لسرقتهم تاكسي بالإكراه في سوهاج تجديد حبس عاطلان 15 يوم لسرقتهم تاكسي بالإكراه في سوهاج

 

تجديد حبس عاطلان – أرشيفية

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، تجديد حبس عاطلان 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامهما بسرقة  سيارة تاكسي.

بدأت الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغًا من المجني عليه، مفاده أنه أثناء سيره بالتاكسي الخاص به استوقفه المتهمان وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن، وفي الطريق أشهر أحدهما السلاح الناري في وجهه وقاما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ومتعلقاته واستوليا على التاكسي وفرا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ، وتم القبض على المتهمين وبعرضهما على النيابة أمرت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يومًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا