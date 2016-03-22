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حبس تاجر استولى على 17 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى إمبابة

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حبس تاجر استولى على 17 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى إمبابة حبس تاجر استولى على 17 مليون جنيه من المواطنين بحجة توظيفها فى إمبابة
أمرت نيابة قسم إمبابة برئاسة المستشار عبد الله مهدى بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليه بالنصب والاستيلاء على 17 مليون جنيه، من عدد من المواطنين بحجة تشغيلها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والملابس مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الأهالى وضحايا المتهم، الذين أكدوا فى التحقيقات أن المتهم أقنعهم بتشغيل أموالهم فى التجارة مقابل هامش ربح كبير يتقاضونه شهريا، يتراوح بين 20 : 30%، وأنه سدد تلك القيمة لعدة أشهر وبعد ذلك عجز عن السداد وتهرب من ضحاياه.

وكشفت التحقيقات أن 7 أشخاص من بين ضحايا المتهم وبينهم مهندس حرروا بلاغا اتهموه فيه بالاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية تخطت 17 مليون جنيه جمعها من عشرات الضحايا، بحجة استثمارها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والملابس، وحصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق ورفض إعادة النقود إليهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم، عقب توالى البلاغات ضده، وحرر محضر بالواقعة، وأحاله العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة إلى النيابة للتحقيق.

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