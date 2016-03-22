نيابة مصر القديمة تحقق مع4 متهمين بقتل زوج شقيقة اثنين منهم لخلافات عائلية

تباشر نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، التحقيق مع 4 أشخاص لاتهامهم بقتل عامل، لخلافات عائليه بينهم، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين اتفقوا على استدراج المجنى عليه لمقابلته للصلح بينه وبين زوجته، فهاتفه المتهم الثانى ليتفق معه، وفور وصول المجنى عليه تكاتلوا عليه وتم طعنه فى قدمه طعنة أودت بحياته.

كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغاً يفيد بوصول المجنى عليه "عاطف.ف"، مطعوناً بسلاح أبيض فى قدمه، طعنة أودت بحياته على الفور، وبانتقال قوة من مباحث القسم بقيادة أيمن سمير رئيس مباحث القسم والقوة المرافقة، تبين تلقى المتهم طعنة بقدمه قطعت شريان متصل بالقلب وأودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى.

وبوضع خطة بحث بإشرف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "عبد البديع.ظ.ع" مسجل خطر، وشهرته "موئلة"، "فرج.ك.ع.ش" مسجل مخدرات، "أنور.م.أ.ا" وشهرته "أنور الخباز" مسجل خطر، "شريف.ظ.ع".

وبالقبض عليهم ومواجهتهم أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية اعترفو بارتكاب الواقعة نتيجه لوجود خلافات أسريه بين المجنى عليه والمتهم الأول، حيث تبين أن المجنى عليه متزوج من أخت المتهم الأول والرابع، تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة للتحقيق.

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