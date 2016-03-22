أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة مصر القديمة تحقق مع4 متهمين بقتل زوج شقيقة اثنين منهم لخلافات عائلية

Google+ Print
نيابة مصر القديمة تحقق مع4 متهمين بقتل زوج شقيقة اثنين منهم لخلافات عائلية نيابة مصر القديمة تحقق مع4 متهمين بقتل زوج شقيقة اثنين منهم لخلافات عائلية
تباشر نيابة القديمة برئاسة المستشار محمد حسين، التحقيق مع 4 أشخاص لاتهامهم بقتل عامل، لخلافات عائليه بينهم، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، لمعرفة سبب الوفاة، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين اتفقوا على استدراج المجنى عليه لمقابلته للصلح بينه وبين زوجته، فهاتفه المتهم الثانى ليتفق معه، وفور وصول المجنى عليه تكاتلوا عليه وتم طعنه فى قدمه طعنة أودت بحياته.

كان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغاً يفيد بوصول المجنى عليه "عاطف.ف"، مطعوناً بسلاح أبيض فى قدمه، طعنة أودت بحياته على الفور، وبانتقال قوة من مباحث القسم بقيادة أيمن سمير رئيس مباحث القسم والقوة المرافقة، تبين تلقى المتهم طعنة بقدمه قطعت شريان متصل بالقلب وأودت بحياته قبل وصوله إلى المستشفى.

وبوضع خطة بحث بإشرف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "عبد البديع.ظ.ع" مسجل خطر، وشهرته "موئلة"، "فرج.ك.ع.ش" مسجل مخدرات، "أنور.م.أ.ا" وشهرته "أنور الخباز" مسجل خطر، "شريف.ظ.ع".

وبالقبض عليهم ومواجهتهم أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير المباحث الجنائية اعترفو بارتكاب الواقعة نتيجه لوجود خلافات أسريه بين المجنى عليه والمتهم الأول، حيث تبين أن المجنى عليه متزوج من أخت المتهم الأول والرابع، تحرير محضر بالواقعة و أخطرت النيابة للتحقيق.

- تجديد حبس مسجل خطر قتل زميله فى مقابر المجاورين بمنشأة ناصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "