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مصادر: سقوط مقاتلة بسلاح الجو الأردنى شمال البلاد

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مصادر: سقوط مقاتلة بسلاح الجو الأردنى شمال البلاد مصادر: سقوط مقاتلة بسلاح الجو الأردنى شمال البلاد
سقطت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى، اليوم الثلاثاء، أثناء طلعة جوية تدريبية شمال البلاد، وأوضحت مصادر لـ"اليوم السابع" أن عطل فنى وراء سقوط المقاتلة.

وأكدت المصادر نجاة قائد الطائرة الرائد طيار مقاتل نايف عبيدات، وزميله المرافق له عقب سقوط الطائرة التى كانت تجرى طلعة تدريبية فى محافظة المفرق شمال الأردن.

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