بالصور.. ضبط 20 طن جبن رومى غير صالح للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ

تمكنت حملة إدارة تموين بندر كفر الشيخ برئاسة الدكتور إيهاب عباس، وعضوية كل من حسين بدير، ومختار غازى، ومحمد البدراوى، بالاشتراك مع مفتشى الإدارة الصحية بكفر الشيخ من ضبط 1535 قرص جبن رومى تزن 20 طنا منتهية الصلاحية تقدر بـ2 مليون جنيه مصرى، بمنشر أقراص للجبن الرومى بحى القنطرة البيضاء يعمل بدون ترخيص.

وتبين من الفحص أن العاملين بالمنشر لا يحملون شهادات صحية، والمسئولين عنه يقومون بإعادة تصنيع أقراص الجبن الرومى متتهية الصلاحية وإعادة طرحها على المواطنين بالأسواق، تحرر المحضر رقم 3098 جنح قسم أول كفرالشيخ ضد "ا.م" وتم تشميع المنشر بالشمع الأحمر.

قال الدكتور مصطفى الجميل المتحدث باسم حملة تموين بندر كفر الشيخ إن الحملات مستمرة على الأسواق لضبط السلع المنتهية الصلاحية، وضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بأقوات المصريين ويضر بصحتهم.

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