بريطانيا ترفع العلم البلجيكي فوق مقر رئاسة الوزراء

رفعت السلطات البريطانية العلم البلجيكي فوق مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت في أعقاب التفجيرات الثلاثة التي هزت بروكسل صباح اليوم.

وترأس رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اجتماع لجنة الطوارئ الأمنية المعنية بالأمن القومي “كوبرا”، معلنا زيادة انتشار قوات الشرطة في المطارات والموانئ ومحطات قطارات الأنفاق، ومحطات القطارات الدولية.

وقال رئيس الوزراء إن الارهابيين الذين يقفون وراء الهجمات الارهابية اليوم “يهاجمون طريقتنا في الحياة”، مضيفا “إنهم يهاجموننا بسبب من نحن. لن نسمح له بالانتصار”.

وفي الإطار نفسه، أعلنت متحدثة باسم رئاسة الوزراء تأكيد وجود بريطاني واحد بين مصابي تفجيرات بروكسل، مشيرة إلى عدم وجود تأكيدات بإصابات أخرى.

أ ش أ