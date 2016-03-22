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بعد هزيمة اللاعب الإسرائيلي.. بعثة مصر في «مواي تاي» تعود من تايلاند

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بعد هزيمة اللاعب الإسرائيلي.. بعثة مصر في «مواي تاي» تعود من تايلاند بعد هزيمة اللاعب الإسرائيلي.. بعثة مصر في «مواي تاي» تعود من تايلاند

فوز بالبطولة – أرشيفية

وصلت  بعثة مصر الفائزة بـ 6 ميداليات ببطولة العالم للعبة الدفاع عن النفس “مواي تاي”، والتي أقيمت في تايلاند، وكان من بينهم اللاعب أحمد سامح الحاصل علي الميدالية الذهبية فى البطولة بعد أن تفوق علي لاعب إسرائيلي وأخر روسي، حرص عدد من أسر اللاعبين على التوجه لمطار القاهرة الدولي لاستقبال أبنائهم بالورود بعد حصولهم على الميداليات.

وصلت البعثة قادمة من تايلاند إلي القاهرة علي الطائرة الأردنية، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصولهم بصالة الوصول رقم “3″ بالمطار القديم.

وفور إنهاء الإجراءات بصالة الوصول أكد البطل الصغير أحمد سامح 13 عامًا طالب بالصف الثاني الإعدادي، عن سعادته بحصوله على الميدالية الذهبية في المسابقة العالمية الرياضية في تايلاند “مواي تاي”، وتفوق على اللاعب الإسرائيلي خاصة، على الرغم من التوتر الذي كان يشعر به في الجولة  الأولي من المسابقة.وقال البطل الصغير ‘‘مدربي قام بتشجيعي وتحفيزي قبل أن ألتقي مع اللاعب الإسرائيلي في الدور قبل النهائي، وقال لي بالحرف أنت تمثل اسم مصر في المسابقة، مما جعل داخلي إصرار علي الفوز واعتبرت نفسي جنديًا من الجنود المصريين على الحدود’’.

وكانت بعثة مصر المكونة من 6 لاعبين مثلوا مصر فى بطولة العالم للعبة الدفاع عن النفس الـ”مواي تاي” فى تايلاند، وحصدوا 4 ميداليات ذهبية وفضيتين، لتتربع على عرش أكثر الدول حصدًا للميداليات في البطولة.

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