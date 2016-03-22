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الصحة العالمية تدعو إلى القضاء على مرض السل بحلول عام 2030

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الصحة العالمية تدعو إلى القضاء على مرض السل بحلول عام 2030 الصحة العالمية تدعو إلى القضاء على مرض السل بحلول عام 2030
دعت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها فى جنيف اليوم الثلاثاء وبمناسبة اليوم العالمى للسل والذى يوافق بعد غد الخميس 24 مارس، دول العالم والشركاء إلى توحيد صفوفهم وبذل كل الجهود من أجل إنهاء مرض السل بحلول عام 2030 وباعتبار ذلك الهدف أحد الأهداف الإنمائية للألفية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه تم إحراز تقدم كبير فى مجال مكافحة مرض السل حيث تم إنقاذ أرواح ما يصل إلى 43 مليون شخص منذ عام 2000 فى حين لفتت إلى أن حوالى 4 آلاف شخص يفقدون حياتهم يوميا بسبب المرض المُعدى.

وقالت المنظمة فى بيانهال إن المجتمعات الأكثر تحملا لثقل السل هى المجتمعات الفقيرة والمهمشة.. مضيفة أنه على الرغم من الزخم العالمى فى مواجهة المرض إلا أنه لاتزال هناك تحديات هائلة تواجه الدول وأهمها الموارد البشرية والقيود المالية إضافة إلى الحاجة إلى إجراءات فعالة وعاجلة لمعالجة مضادات الميكروبات.

وفى الوقت الذى ذكرت فيه أن السُل جنبا إلى جنب مع فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) يمثلان "القاتل الأكبر" من الأمراض المعدية فى العالم فقد أشارت إلى أنه فى عام 2014 فإن حوالى 9.6 مليون شخصوا سقطوا مرضى بالسل فى حين توفى 1.5 مليون شخص بما فى ذلك 380 ألفا من بين من يعيشون مع مرض نقص المناعة البشرية.

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مصر 365