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الجديد فى علاج الفيروسات الكبدية والقولون التقرحى فى مؤتمر بطب المنوفية

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الجديد فى علاج الفيروسات الكبدية والقولون التقرحى فى مؤتمر بطب المنوفية الجديد فى علاج الفيروسات الكبدية والقولون التقرحى فى مؤتمر بطب المنوفية
تنظم وحدة الجهاز الهضمى والكبد بقسم الباطنة بكلية الطب جامعة المنوفية مؤتمرها العلمى الأول تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية يوم الخميس 24 مارس الحالى، بفندق الجامعة، تحت عنوان "الجديد فى علاج أورام الكبد والفيروسات الكبدية والقولون التقرحى".

يعقد المؤتمر تحت إشراف الدكتور أحمد ربيع رئيس قسم الباطنة وبرئاسة الدكتور إيهاب عبد العاطى رئيس الوحدة الذى أشار إلى أن المؤتمر من خلال 3 جلسات علمية و12 محاضرة، سيناقش الجديد فى علاج أمراض الكبد وارتجاع المرىء وحالات زراعة الكبد فى حالات سرطان الكبد، وكيفية تشخيص وعلاج القولون التقرحى.

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