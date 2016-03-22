ولى أمر طالب يحرر محضرا ضد مدرس كسر إصبع نجله بالوادى الجديد

اتهم ولى أمر طالب بمدرسة تابعة لإدارة الداخلة التعليمية الوادى الجديد مدرسا بالتسبب فى كسر إصبع نجله بعد أن تعدى عليه بالضرب بعصا خشبية، وتحرر المحضر رقم 484 جنح مركز شرطة الداخلة لسنة 2016م، وتمت إحالته إلى النيابة لمباشر لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار الى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بتحرير ولى أمر طالب بإحدى مدارس الداخلة ويدعى "محمد.س" 39 سنة مقيم قرية الراشدة ضد "أحمد.ع" مدرس لغة عربية لقيامه بالتعدى بالضرب على نجله أحمد بعصا خشبية، وتسبب فى كسر إبهام اليد اليمنى له، وتم عمل الإسعافات الطبية اللازمة للطالب، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

- بالصور.. وكيل تعليم الوادى الجديد يعتذر للمدرس المعتدى عليه من طالب

>

>