بالصور.. حفل تكريم الأمهات المثاليات والطلاب المتفوقين بشبرا الخيمة

أقامت الجمعية الخيرية للأنشطة التعليمية، برئاسة مدرس اللغة الإنجليزى حسن محمود، بالتنسيق مع جروب شباب يبنى مصر ، احتفالية كبرى، لتكريم الأمهات المثاليات والطلاب المتفوقين دراسياً بمناطق حى غرب شبرا الخيمة المختلفة، بقاعة فؤاد محى الدين بنادى المؤسسة العمالية الاجتماعية، بحضور نواب شبرا أول، الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية، والدكتور نضال السعيد الخبير الاقتصادى والاستشارى فى التنمية المحلية والمستدامة، وعلاء النادى رئيس حى غرب، والمهندس محمد محمود مساعد رئيس حى غرب، ومحمد مهدى وكيل إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، وهشام عبد المنعم مدير مركز النيل للإعلام، والأستاذ وجه أنور القليوبى، مدير العلاقات العامة بإعلام جنوب القليوبية، والقيادات التنفيذية والتعليمية والإعلامية والصحافة والأزهر والكنيسة، وعدد من الشخصيات العامة ورموز المناطق وحشد من الأهالى والطلاب المتفوقين، وجميع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية والتنموية والخيرية والخدمية بشبرا، والجروبات الخدمية والتنموية "إيدى فى إيدك" و"ابدأ بنفسك" و"بيت العائلة".

وعلى هامش الاحتفال كرمت الجمعية، الدكتور لطفى عبد الكريم والد الشهيد المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان، فقيد الشرطة والذى استشهد إثر مواجهة مع متهم هارب من حكم بالإعدام ، بدائرة الزاوية الحمراء، أثناء القبض على أحد المطلوبين .

واستمتع الحضور بعروض قصر ثقافة العمال "التنورة والأرجوز المصرى والغناء الشعبى وإلقاء الشعر".

وأثنى أعضاء مجلس النواب على الاحتفالية والمشاركين فيها والقائمين عليها من الجمعية الخيرية وجروب شباب يبنى مصر، وشكرهم على الجهد والاهتمام بمثل هذه الاحتفالات الاجتماعية.

>وقال محمود حسن رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للأنشطة التعليمية، إنه تم تكريم الأمهات والاحتفال بهم على الجهود المبذولة منهم تجاهنا، وإأننا مهما فعلنا لن نوفيهم حقهم.

وقال عبد الباسط العراقى رئيس مجلس إدارة جمعية شباب يبنى مصر: إن تكريم أم الشهيد والأمهات المثاليات واجب شرعى علينا لإبراز دورها الفعال فى المجتمع .

وقال أحمد سعيد طه، نائب مجلس إدارة الجمعية: إن الجمعية تسعى للتواصل الاجتماعى الخدمى مع المواطنين بشكل دورى.

وأكد إبراهيم عبد الغنى عضو مجلس إدارة الجمعية، أن دور الأم فى حياتنا وسام على صدورنا وتكريمها اليوم واجب علينا جميعًا، لأنها شريك أساسى فى المجتمع.

- بالصور.. حفل تكريم الأمهات المثاليات بمركز شباب المنشية الجديدة بشبرا الخيمة

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