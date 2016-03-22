أسهل تمارين الصباح.. لياقة وليونة ومش هتاخد أكتر من 10 دقايق

التمارين الصباحية هى التمارين الأهم فى اليوم، لها أكثر من فائدة وهدف، ولعل أهمها أنها تساعد على زيادة النشاط البدنى، وكذلك تجعل العقل يتوهج مبكرا وتجعله أكثر انفتاحا ونشاطا خلال اليوم، تساعد أيضا على التخلص السهل من الدهون على مدار اليوم لأنها تعزز عوامل الحرق على مدار ساعاته.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأوضح الدكتور حسين عزيز استشارى العلاج الطبيعى، أن تمارين الصباح تساعد بشكل كبير على التمثيل الغذائى المثالى للطعام لأنها تساعد على الهضم المثالى على مدار وجبات اليوم، كما أنها تنشط الدورة الدموية بالجسم، وتجعل الإنسان أكثر نشاطا وتركيزا فى عمله أو دراسته.
>ويقدم استشارى العلاج الطبيعى أهم تمرينات يمكن ممارستها فى الصباح، وهى سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ومنها، تمارين التنفس العادية اليومية بالتنفس نفسا عميقا لمدة 5 ثوان، ثم كتمه ثانيتين، وبعدها زفيره وتكراره لأكثر من مرة باليوم، أما التمارين البدنية فعليك بمد يديك مشدودتين أمام صدرك، والنزول بهما بالانحناء الكامل لوسطك وجسمك حتى ملامسة الأرض والعودة مرة أخرى لمكانك، وتكراره أكثر من عشر مرات، وتمرين آخر يعتمد على النوم على الظهر وجسمك مفرود، مع ثنى الركبتين لملامسة صدرك ورجوعها مرة أخرى لمكانهما ويكرر عشر مرات أيضا، وهما من أهم التمرينات البدنية لشد الجسم والعضلات صباحا ويمكن ممارستهم سريعا.
>بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة
فوائد تمارين الصباح
>وأوضح الدكتور حسين عزيز استشارى العلاج الطبيعى، أن تمارين الصباح تساعد بشكل كبير على التمثيل الغذائى المثالى للطعام لأنها تساعد على الهضم المثالى على مدار وجبات اليوم، كما أنها تنشط الدورة الدموية بالجسم، وتجعل الإنسان أكثر نشاطا وتركيزا فى عمله أو دراسته.
بعض تمارين الصباح السهلة
>ويقدم استشارى العلاج الطبيعى أهم تمرينات يمكن ممارستها فى الصباح، وهى سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ومنها، تمارين التنفس العادية اليومية بالتنفس نفسا عميقا لمدة 5 ثوان، ثم كتمه ثانيتين، وبعدها زفيره وتكراره لأكثر من مرة باليوم، أما التمارين البدنية فعليك بمد يديك مشدودتين أمام صدرك، والنزول بهما بالانحناء الكامل لوسطك وجسمك حتى ملامسة الأرض والعودة مرة أخرى لمكانك، وتكراره أكثر من عشر مرات، وتمرين آخر يعتمد على النوم على الظهر وجسمك مفرود، مع ثنى الركبتين لملامسة صدرك ورجوعها مرة أخرى لمكانهما ويكرر عشر مرات أيضا، وهما من أهم التمرينات البدنية لشد الجسم والعضلات صباحا ويمكن ممارستهم سريعا.
موضوعات متعلقة
>بالفيديو.. تمارين لتخسيس البطن خلال أسابيع قليلة