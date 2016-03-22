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بالصور..الصدر يعلن انتهاء اختيار مرشحى تشكيلة حكومية جديدة

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بالصور..الصدر يعلن انتهاء اختيار مرشحى تشكيلة حكومية جديدة بالصور..الصدر يعلن انتهاء اختيار مرشحى تشكيلة حكومية جديدة

>أعلن زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، انتهاء أعمال اللجنة التى شكلها لاختيار أسماء مرشحين مستقلين بهدف تشكيل حكومة جديدة للعراق على طريق إجراء اصلاحات سياسية ومحاربة الفساد.

وشكل الصدر الشهر الماضى، لجنة لاختيار مرشحين مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية ومن مختلف أطياف المجتمع العراق لتولى مناصب بدلا عن المسؤولين الحاليين.

وقال الصدر خلال مؤتمر صحفى عقد الثلاثاء فى النجف، جنوب بغداد، "جئنا لإعلان إكمال كابينة الوزراء التكنوقراط المستقلين العالية المستوى".

وأضاف سنضع الأسماء بين يدى رئيس الوزراء حيدر العبادى، وطالب الصدر العبادى بـ"عرضها (الأسماء) على البرلمان العراقى للتصويت عليها بكامل الحرية والديمقراطية والشفافية".

ولم يكشف الصدر عن أسماء أى من المرشحين واكتفى بالتاكيد بأن اختيارهم تم "دون النظر إلى انتماءاتهم أو عرقهم أو دينهم أو عقيدتهم".

من جانبه، أعلن رئيس اللجنة سامى عزارة المعجون عن "تقديم أسماء 90 مرشحا من النخب العلمية المهنية العاملة فى الجامعات والمؤسسات العراقية من غير الحزبيين ومن السنة والشيعة والكرد والتركمان والايزيديين والمسحيين، وقدمت اللجنة أسماء 5 إلى 4 مرشحين لكل منصب وزارى، وفقا لرئيس اللجنة.

ويطالب الصدر بانهاء المحاصصة السياسية التى اقرها كبار قادة الاحزاب السياسية الحاكمة للبلاد منذ 13 عاما واختيار وزراء تكنوقراط، وفتح ملفات الفساد التى ارتكبتها الاحزاب الكبرى.
>مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى (1)

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى (2)

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى (3)

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى (4)

مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى (5)
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