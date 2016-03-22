أخبار عاجلة

«مجنونة يا قوطة ويا فراخ ويا لحمة.. ويا كل حاجة».. الغلاء يكوي الغلابة -
أحمد موسى: لا دليل على قصف الجيش السوري للمدنيين بالسلاح الكيماوي -
رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين» -
وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم» -
حمدي بخيت: «بشار مجرم.. وإسرائيل المستفيد الأول مما يحدث في سوريا» -
حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: إهدار 100 مليار جنيه سنويا من الدعم على الأغنياء غير مقبول -
بيومي أفندي - إسكتش كوميدي ... إزاي تتكلم ألماني في 3 دقايق " الألماني أسهل لغة في العالم " -
بيومي أفندي - ذات مومنت | لما تروح تطلع جواز سفر من مصلحة الجوازات ..ألمانيا بلد الـ "bn والمرشيدس" -
حظك اليوم برج العقرب الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حاكم دبى يطلق مبادرة عالمية لإحياء الوقف بقيمة 5 مليارات درهم

Google+ Print
حاكم دبى يطلق مبادرة عالمية لإحياء الوقف بقيمة 5 مليارات درهم حاكم دبى يطلق مبادرة عالمية لإحياء الوقف بقيمة 5 مليارات درهم
أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم مبادرة عالمية لإحياء الوقف، تتضمن إيقاف منطقة كاملة فى دبى لمشاريع وهبات الوقف.

وكتب حاكم دبى، سلسلة تدوينات على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا " تتضمن المبادرة إيقاف أصول بقيمة 5 مليارات درهم للمعرفة وأبحاث المستقبل ودعم القراءة والتأليف، وإنشاء مركز متخصص للدراسات والخدمات الوقفية".

وأضاف، "المبادرة الجديدة هى عضو فى مبادرات محمد بن راشد العالمية وستشرف على قيادة تحول مجتمعى فى مشاريع وبرامج الوقف محليا وعربيا".

وأردف فى تدوينه أخرى، "منتجات الوقف مفتوحة للمؤسسات والأفراد، ومنفعته للجميع دون قيود جغرافية أو دينية أو عرقية والتسامح والعطاء هو ما يقود مبادراتنا الإنسانية".
>


>- حاكم دبى فى عيد الأم: تتقاصر الكلمات فى وصف طهارة قلوبكن وعظم تضحياتكن
>
>- حاكم دبى يعتمد ميثاقا وطنيا للسعادة والإيجابية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365