حاكم دبى يطلق مبادرة عالمية لإحياء الوقف بقيمة 5 مليارات درهم

أطلق محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم مبادرة عالمية لإحياء الوقف، تتضمن إيقاف منطقة كاملة فى دبى لمشاريع وهبات الوقف.

وكتب حاكم دبى، سلسلة تدوينات على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلا " تتضمن المبادرة إيقاف أصول بقيمة 5 مليارات درهم للمعرفة وأبحاث المستقبل ودعم القراءة والتأليف، وإنشاء مركز متخصص للدراسات والخدمات الوقفية".

وأضاف، "المبادرة الجديدة هى عضو فى مبادرات محمد بن راشد العالمية وستشرف على قيادة تحول مجتمعى فى مشاريع وبرامج الوقف محليا وعربيا".

وأردف فى تدوينه أخرى، "منتجات الوقف مفتوحة للمؤسسات والأفراد، ومنفعته للجميع دون قيود جغرافية أو دينية أو عرقية والتسامح والعطاء هو ما يقود مبادراتنا الإنسانية".

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