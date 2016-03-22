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المرصد السورى: مقتل 530 شخصا بمناطق تشملها "الهدنة" فى 23 يوما

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المرصد السورى: مقتل 530 شخصا بمناطق تشملها "الهدنة" فى 23 يوما المرصد السورى: مقتل 530 شخصا بمناطق تشملها "الهدنة" فى 23 يوما

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) الثلاثاء، بأن 530 شخصا لقوا مصرعهم فى 23 يوما منذ سريان الهدنة بسوريا، فى المناطق التى يشملها اتفاق وقف العمليات القتالية.

وقال مدير المرصد رامى عبدالرحمن- حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) - أن "1279 شخصا قتلوا فى المناطق غير المشمولة بالاتفاق، الذى بدأ العمل به فى السابع والعشرين من الشهر الماضى".

وبدأ سريان الهدنة الجزئية- التى لا تشمل تنظيم داعش وجبهة النصرة (جناح القاعدة فى سوريا)- منذ 3 أسابيع للسماح بإجراء محادثات سلام فى جنيف بين وجماعات المعارضة.

لكن مبعوث الأمم المتحدة للسلام فى سوريا، ستيفان دى ميستورا، قال أنه لا بد من التقدم بمسألة الانتقال السياسى حتى يصمد وقف إطلاق النار فى سوريا.
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