إسرائيل تغلق معبر "إيرز" الحدودى مع غزة حتى الجمعة بحجة الأعياد اليهودية

> قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم (الثلاثاء) إغلاق معبر "إيرز" الحدودى المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء بحجة حلول الأعياد اليهودية.

وقال مسؤول الدائرة الإعلامية فى الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية محمد المقادمة فى تصريح صحفى اليوم إن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم أن تغيرا سيطرأ على عمل معبر "إيرز" (بيت حانون) المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة بسبب الأعياد اليهودية، اعتبارا من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن منع السفر يشمل "فئات التجار والحالات الشخصية، والجمعيات الفلسطينية العاملة فى غزة والمصلين"، بينما سيسمح بمغادرة القطاع للحالات المرضية الطارئة.

وأضاف المقادمة أنه يسمح لحركة الوصول إلى قطاع غزة خلال الأيام المذكورة حتى الساعة السابعة مساءا بالتوقيت المحلى لفلسطين.

ويحيط بقطاع غزة ستة معابر تخضع لسيطرة إسرائيل وهى المنطار (كارني) شرق مدينة غزة ، وبيت حانون (إيرز) شمال غزة والعودة (صوفا) شرق رفح والشجاعية (نحال عوز) شرق مدينة غزة وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) شرق رفح ، والقرارة (كيسوفيم) ويقع شرق خان يونس.

وعقب فرض إسرائيل للحصار على قطاع غزة فى 2006 ، أغلقت 4 معابر تجارية منها، وأبقت على معبرى "إيرز" المخصص لعبور الأفراد بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل ، و"كرم أبو سالم" وهو المنفذ التجارى الوحيد الذى يتم من خلاله إدخال البضائع والوقود لغزة .

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