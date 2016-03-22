تحرير 5 آلاف مخالفة وحجز 23 توك توك مخالف لقرار السير أعلى محاور الجيزة

كثفت اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور، حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية من رصد 5603 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات منها تم ضبط 42 مخالفة تجاوز سرعات 1840 مخالفة نموذج 125، وتم رصد 37 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى وتم حجز 23 توك توك مخالف لقواعد وآداب المرور، و17 مخالفات صلاحية فنية للسيارة وتواصل الإدارة حملاتها لرصد المخالفات بالشوارع.

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