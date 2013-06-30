مسيرة لأعضاء نقابة محاميي دمياط بـ"الأوراب السوداء"

كتب : سهاد الخضري منذ 27 دقيقة

تنطلق مسيرة من نقابة المحامين وحتى ميدان الحرية "الساعة سابقًا"، للمشاركة في فعاليات ثورة 30 يونيو بعد صلاة الظهر بالأوراب السوداء.

وقال ضياء الدين داود، وكيل نقابة محامي دمياط، "لقد أعلنت النقابة انحيازها لغضبة الشعب في مواجهة السلطة من أجل تحقيق آماله وطموحاته، ومن أجل استكمال أهداف ثورة يناير التي تآمرت جماعة الإخوان مع أعداء الثورة لإجهاضها".

وأضاف داود في تصريح لـ"الوطن"، "لقد خرجت نقابة محاميي دمياط خلال اليومين الماضيين، وشاركت حشود المواطنين من أجل انتصار دولة سيادة القانون التي غابت منذ تولي الرئيس محمد مرسي ممثل جماعة الإخوان بقصر الاتحادية، مرورًا بانتهاكاته للإعلانات الدستورية وسياسة الإخوان التي تؤدي لتحلل مفاصل الدولة من أجل تمكين الجماعة واليمين المتطرف".

وطالب "داود" بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وجمعية تأسيسة لوضع دستور يلبي آمال وطموحات الشعب المصري، الذي طالما ضحى ولازال يضحي بكل غالٍ ونفيس من أجل عزته وكرامته، وذلك اتساقًا مع مطالب شعب دمياط الذي خرج من أجل المطالبة بذلك، على حد قوله.

واعتبر "داود" الخطاب الأخير للرئيس محمد مرسي تكريسًا لغياب دولة القانون، متسائلًا "كيف لرأس الدولة يظل يكيل الاتهامات يمينًا ويسارًا ويمس من هيبة واستقلال القضاء دون دليل؟ مما يؤدي لغياب دولة القانون وسيادة دولة العنف".