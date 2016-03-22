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دراسة: الجهاز المناعى للنساء أقوى من الرجال والبنت مش زى الولد

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دراسة: الجهاز المناعى للنساء أقوى من الرجال والبنت مش زى الولد دراسة: الجهاز المناعى للنساء أقوى من الرجال والبنت مش زى الولد
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن المرأة تتمتع بجهاز مناعى أقوى من الرجل لامتلاكها 2 من كروموسوم X فى جيناتها.

وأوضح الباحثون من جامعة بنسلفانيا أن المرأة أقل عرضة للإصابة بالأنفلونزا مقارنة بالرجل لأنها تتميز بجهاز مناعى أقوى وهذا يجعلها أقل عرضة للإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية، لوجود دفاعات أقوى ضد البكتيريا والفيروسات.

وأشار الباحثون أنه فى المقابل وبسبب قوة الجهاز المناعى تكون المرأة أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمناعة الذاتية حيث يمكن ان يهاجم الجسم نفسه فى بعض الحالات مما يصيبها ببعض الأمراض المناعية.

وفسر الباحثون نتاجهم، قائلين إن مرض الذئبة على سبيل المثال مرض ينتج عن دفاعات الجسم التى تهاجم أجزاءه بما فى ذلك الجلد والمفاصل والأعضاء الداخلية، وهو 85% أكثر احتمالاً فى النساء مقارنة بالرجال.

وتشمل أمراض المناعة الذاتية الأكثر شيوعا فى النساء مقارنة بالرجال التهاب المفاصل الروماتويدى والتصلب المتعدد.

وأكد الباحثون على أن كل إنسان لديه 23 زوجا من الكروموسومات، ويتم تحديد الجنس من قبل اثنين من الجينات: وفى النساء هناك اثنين من الكروموسومات "X"، والرجال واحد كروموسوم "X "وواحد كروموسوم "Y".

وأضاف الباحثون أن الكروموزوم (X) هو مفتاح القوة الإضافية للمرأة فى أجهزتها المناعية وتقوية خلايا “T” التى تعرف بــ"الخلايا المقاتلة" التى تحارب العدوى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى الثانى والعشرين من شهر مارس الجارى.


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