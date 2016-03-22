احذر.. ضربات قلبك السريعة قد تصيبك بجلطة.. اعرف سببها وعالجها

كثيرا ما يتعرض الإنسان للشعور بضربات قلبه وقد تكون شديدة وسريعة متلاحقة ولا يستطيع الإنسان السيطرة عليها وقد يتجاهل البعض هذا الأمر ظنا بأنه عرض عابر وسيمر بسلام لكن أطباء القلب لهم رأى آخر حيث إن ضربات القلب السريعة قد تصيب صاحبها بجلطة فى القلب أو أى مكان بالجسم إذا تجاهل علاجها.

وقال الدكتور خالد وهبة استشارى القلب والقسطرة التداخلية بمعهد القلب القومى: ليست كل ضربات القلب السريعة مرضية فهناك ضربات سريعة منتظمة وضربات سريعة غير منتظمة، وقد تكون نتيجة التعرض للقلق أو الاضطراب أو التدخين أو الإفراط فى تناول النسكافيه والشيكولاتة والكاكاو والشاى بكثرة حيث كل هذه الاشياء تزيد سرعة ضربات القلب.

وأشار الدكتور خالد وهبة إلى أن ضربات القلب السريعة أحيانا تكون طبيعية عندما يخاف الإنسان أو يتعرض للقلق أو يجرى أو ينفعل فكل هذه الأمور تزيد إفراز هرمون الأدرنالين من الغدة فوق الكلوية وهذا الهرمون يزيد ضربات القلب فيخاف أكثر ويفرز أدرنالين أكثر ويدخل فى حلقة مفرغة موضحا أن الحل الأمثل لسرعة ضربات القلب هو أن يعرف الإنسان أنها طبيعية وفسيولوجية وستختفى مع تقليل تناوله للمنبهات والتدخين.

وأشار الدكتور وهبة إلى أن هناك ضربات مرضية يمكن أن تكون نتيجة قصور فى الشريان التاجى أو الإصابة بحمى روماتيزمية أدت لضيق وارتجاع فى صمامات القلب أو وجود اختلال فى كهربة القلب، وبالعلاج ستختفى ضربات القلب السريعة.

وقال استشارى أمراض القلب إن هناك ما يسمى بالذبذبة الأذينية وينتج عنها اختلال فى ضربات القلب وتكون الضربات غير منتظمة، وأسبابها إما فسيولوجية فى القلب السليم وإما نتيجة قصور الشريان التاجى أو نتيجة ضيق أو ارتجاع فى أحد صمامات القلب موضحا أن علاج الضربات السريعة يعتمد على تهدئتها بتناول أدوية السيولة وأقراص أسبرين الأطفال، وفى جميع الأحوال يجب السيطرة على سرعة ضربات القلب وإلا يصاب الشخص بجلطة فى القلب أو فى أى مكان من الجسم.

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