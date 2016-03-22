الخطوط الجوية البريطانية تلغى رحلاتها من وإلى بروكسل

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية “بريتش اير وايز” صباح الثلاثاء، عن الغاء جميع رحلاتها من والى بروكسل فى أعقاب التفجيرات الانتحارية التى هزت العاصمة ببلجيكا اليوم. وأشارت الشركة إلى أن هناك رحلة غادرت فى وقت مبكر صباح اليوم، مؤكدة على أن باقى الرحلات تم الغاءها إلى العاصمة بروكسل.

ومن جانبها ذكرت شركة “ايزى جت” البريطانية منخفضة التكاليف أنه تم الغاء جميع الرحلات إلى بروكسل، مضيفة أنه تم حجز 130 غرفة فندقية لعملائها بعد إلغاء الرحلة المتجهة إلى لندن. وأعلن مطار جاتويك عن انتظام حركة الطيران بشكل طبيعى، مشددا فى نفس الوقت عن أن زيادة دوريات الأمنية وانتشار قوات الشرطة. كان مطار هيثرو فى غرب لندن قد أعلن فى وقت سابق صباح اليوم الثلاثاء عن تعزيز اجراءات الأمن وانتشار قوات ‏الشرطة بعد الانفجارات التى هزت العاصمة البلجيكية بروكسل. ‏

وأعلن وزير الخارجية، فيليب هاموند، اليوم عن أن حكومته على اتصال مع السلطات البلجيكية للتأكد من وجود أى بريطانيين قد يكونوا مصابين فى التفجيرات، لافتا إلى وجود رقم هاتفى لوزارة الخارجية مخصص للتواصل مع البريطانيين فى الخارج. كانت وزارة الخارجية البريطانية قد نصحت الرعايا البريطانيين فى بلجيكا بتجنب التواجد فى المناطق المزدحمة، فى أعقاب التفجيرات.