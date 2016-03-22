فيديو.. عبد الفتاح جريني يُغنّي أغنية الفيلم الجديد لـ«شاه روخ خان» بـ«العربية»

كتبت – إنجي لطفي

قدّم الفنان عبد الفتاح جريني، خلال حفل توزيع جوائز أفلام “تويفا”، وبحضور أكثر من 10 آلاف مشاهد، أغنيةً جديدة، هي النسخة العربية من الأغنية المعتمدة لأحدث أفلام نجم بوليوود العالمي “شاه روه خان”، والذي يحمل عنوان “فان”.

تُعد الأغنية ثمرة التعاون بين كل من “بلاتينوم ريكوردز”، وقناة “MBC بوليوود”، من جهة، وبين إحدى أكبر استوديوهات إنتاج أفلام بوليوود “ياش راج فيلم” من جهةٍ أخرى.

واختار عبد الفتاح جريني، اللهجة المغربية لتقديم النسخة العربيّة من أغنية فيلم “فان”، وهي من كلمات جلال حمداوي.

وقال “شاه روخ خان”، إنه “استمعتُ إلى النسخة العربية من أغنية “فان” ورقص عليها”.

وأردف “أعتقد بأنها أكثر من رائعة بحق.. لدرجة أن الكثيرين من أصدقائي أخبروني بأنها أفضل نسخة عن الأغنية”.

وعبّر عبد الفتاح جريني، عن امتنانه لـ “بلاتينوم ريكوردز”، وقناة “MBC بوليوود”، و”ياش راج فيلم”، الذين منحوه الفرصة لأداء هذه الأغنية، لاسيّما وأنّ النسخة الهندية منها في فيلم “فان” لقيَتْ انتشارًا قياسيًا حتى قبل بدء عرض الفيلم.

وتمنّى “جريني”، أن تحظى الأغنية باستحسان الجمهور، وأضاف أن ” جماهيريّة “شاه روه خان” لم تعتد تقتصر على متابعي سينما بوليوود فحسب، بل أصبح نجمًا عالميًا من الصفّ الأوّل يتابعه الملايين”.

وكشف مدير عام “بلاتينوم ريكورد” تيمور مرمرشي، عن أن أغنية “جابرا” بنسختها العربية ما هي إلا واحدة من سلسلة المشاريع التي رسمتها “بلاتينوم” لـ “جريني”، فضلًا عن كونها تمثل خطوة إضافية في الشراكات الاستراتيجيّة القادمة مع كبرى الشركات العالميّة.

وكانت منابر “مجموعة MBC” المتنوعة، التلفزيونيّة والإذاعيّة والإلكترونيّة، قد بدأت فعلًا بعرض أغنية “جريني”، والفيديو الحصري الخاص بها، على أن يتم توزيع الأغنية على القنوات الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

وعبر “نيلسون ديسوزا”، من استوديو “ياش راج فيلم” عن رضاه عن هذه الخطوة الرائدة، وأضاف: “لطالما سعينا لإيجاد آفاق جديدة أمام إنتاجاتنا السينمائية بحيث تصل إلى جميع المشاهدين في كل مكان.. وعندما قررنا إطلاق نسخة عربية لأغنية فيلمنا الجديد، وقع اختيارنا على عبد الفتاح جريني الذي وجدنا فيه الخيار الأمثل لأداء الأغنية. ونحن اليوم سعداء بالنتيجة التي تابعناها.”

كليب الأغنية لـ” عبد الفتاح الجريني”.

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