الجيش الأردنى يحبط تهريب 3506 كجم من المواد المخدرة قادمة من سوريا إلى المملكة

> صرح مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء بأن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تهريب 3506 كجم من المواد المخدرة وكميات من الذخيرة عبر سيارتين قادمتين من الأراضى السورية.

وقال المصدر – فى بيان له – " إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود تمكنت من مشاهدة السيارتين حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك عليهما داخل الأراضى السورية؛ ما أدى إلى إعطاب الآليتين وفرار من بداخلهما باتجاه العمق السوري"..مشددا على أن القوات المسلحة الأردنية لن تتهاون فى التصدى بكل قوة وحزم لكل ما من شأنه المساس بالأمن الوطنى الأردني.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم ضبط (10511) طربة حشيش أى ما زنته 1815 كجم و44 كجم من المواد المخدرة مجهولة النوع (9 ملايين و180 ألف قرص مخدر) بوزن (1647) كجم..مشيرا إلى أنه قد تم تسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة.

وكانت قوات حرس الحدود الأردنية قد أحبطت مؤخرا العديد من حالات التسلل من وإلى المملكة عبر الشريط الحدودى مع سوريا ، إضافة إلى إحباط عملية تهريب كميات كبيرة جدا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر والمتفجرات والمخدرات وكميات كبيرة من السجائر من أراضى سوريا باتجاه أراضيه.

وعلى صعيد آخر..استقبلت قوات حرس الحدود الأردنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مائة لاجىء سورى من مختلف الفئات العمرية، ومن كلا الجنسين وقامت بتأمينهم إلى مراكز الإيواء والمخيمات المعدة لاستقبالهم، كما قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية، والعلاجات الضرورية للمرضى من اللاجئين.

ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف شهر مارس 2011 وحتى الآن – وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين – نحو 640 ألف لاجىء من بينهم 79 ألفا و250 لاجئا بمخيم الزعترى (85 كم شمال شرق عمان) ، فيما أظهر التعداد العام للسكان أن إجمالى عدد السوريين الموجودين فى المملكة يصل إلى نحو مليون و300 ألف سوري.

ويعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك وذلك لطول حدودهما المشتركة التى تصل إلى 378 كم والتى تشهد حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.

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