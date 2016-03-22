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غدا.. الاجتماع الأخير للحكومة.. والوزراء الجدد يحلفون اليمين الخميس

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غدا.. الاجتماع الأخير للحكومة.. والوزراء الجدد يحلفون اليمين الخميس غدا.. الاجتماع الأخير للحكومة.. والوزراء الجدد يحلفون اليمين الخميس
يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء غدا الأربعاء اجتماع الأسبوعى، وهو الاجتماع الأخير لعدد من الوزراء، تمهيدا لحلف اليمين فى التغيير الوزارى المرتقب بعد غد الخميس، كما سيكون اجتماع الحكومة غدا هو الاجتماع الأخير لمراجعة برنامجها قبل عرضه على مجلس النواب يوم 27 مارس الجارى.

ويناقش اجتماع الحكومة بجانب البرنامج العام والاستعدادات النهائية له عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بجانب نتائج الاجتماع التنسيقى الخامس بين والسعودية والذى عقد منذ يومين فى ، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى وتم خلاله الاتفاق على عدد من بروتوكولات واتفاقيات التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن ينتهى رئيس الوزراء الجمعة المقبل، من لقاءاته بكافة أعضاء مجلس النواب قبل برنامج الحكومة، حيث يعرض رئيس الوزراء خلال هذه اللقاءات ملامح برنامج الحكومة والاستماع لمطالب أهالى دوائر كافة المحافظات.

والتقى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، عددا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الجيزة، على أن يواصل لقاءه بباقى أعضاء المحافظة غدا.

يذكر أن أبرز الراحلين من الحكومة هم وزراء السياحة والآثار والصحة والتربية والتعليم والرى والمالية والاستثمار بجانب تعيين وزير للعدل.


>شريف إسماعيل لنائب رئيس البنك الدولى: اتخذنا إجراءات جريئة لتحقيق الإصلاح

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مصر 365

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