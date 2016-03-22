إزالة برج مخالف من 10 أدوار و221 حالة تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بإزالة برج مخالف متفرع من شارع التقوى حتى سطح الأرض لوجود ميل من ناحية الشرق بناء على تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك فى إطار الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وقال محمد عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إن هذا البرج عبارة عن عقار مكون من دور أرضى وعشرة أدوار علوية بقطعة أرض بأبوشناف، صدر له قرار إزالة رقم 13 لسنة 2016 حتى سطح الأرض، لقيام صاحبه بالبناء المخالف وبدون الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية، إلى جانب وجود ميل من الناحية الشرقية، مما يمثل خطراً على الممتلكات المجاورة وحياة المواطنين المقيمين فى المنطقة.

وتمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من رفع وإزالة 221 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 8 أفدنة و20 قيراطا و14 سهما، فى الفترة من 15 حتى 21 مارس خلال حملات الإزالة التى يتم تنظيمها بالتعاون مع الوحدات المحلية فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

أوضح المهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة الجهود التى بذلتها المديرية خلال الفترة الماضية، حيث تمت إزالة عدد 14 حالة بالعدوة بمساحة 16 قيراط و12 سهما و4 حالات بمغاغة بمساحة 3 قراريط و18سهما، و30 حالة ببنى مزار بمساحة فدان وقيراط و6 أسهم و24 حالة بمطاى بمساحة 17 قيراطا و32 حالة بسمالوط بمساحة فدان و9 قراريط و9 أسهم و20 حالة بالمنيا بمساحة 17 قيراطا و18 سهما و24 حالة بأبوقرقاص بمساحة 19 قيراطا وسهما، و42 حالة بملوى بمساحة فدان و22 قيراطا و9 حالات بدير مواس بمساحة 19 قيراطا و12 سهما، بالإضافة إلى 22 حالة إصلاح زراعى على مساحة 14 قيراطا و10 أسهم.

وأضاف أن هذه الحملات تأتى فى إطار التصدى بحزم لحالات التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.