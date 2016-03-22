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صور.. إتمام دورة دليل الإرشادات الصحفية لعاملي «سي بي سي»

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صور.. إتمام دورة دليل الإرشادات الصحفية لعاملي «سي بي سي» صور.. إتمام دورة دليل الإرشادات الصحفية لعاملي «سي بي سي»

العاملين بـ”سي بي سي”، برفقة المحاضر الأستاذ ياسر عبد العزيز

أتم عدد من إعلاميي قنوات سي بي سي، الثلاثاء، الدورة التدريبية على دليل الإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين.

واستمرت الدورة التدريبية لمدة خمسة أيام داخل مقر قنوات سي بي سي.

وتولى التدريب الخبير الإعلامي والمدرب ياسر عبد العزيز.

تمت الدورة بناءً على اتفاق التعاون مع النادي الإعلامي للمعهد الدنماركي للحوار، والذي صدر عنه الدليل الذي حرره المحاضر نفسه الأستاذ ياسر عبد العزيز .

وحرصت “سي بي سي”، على مشاركة عدد من شباب إعلامييها الواعدين من مذيعين ومنتجين فنيين ومحرري غرفة الأخبار، فضلًا عن القائمين على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء حرص “سي بي سي”، على الدورة التدريبية تأكيدًا على ترسيخ مبادئ المهنية، ومعايير الجودة التحريرية لدى كافة أقسامها.

وقامت الأستاذة نهى النحاس، مديرة النادي الإعلامي المانح للتدريب، في ختام الدورة، بتوزيع الشهادات على إعلاميي الـ”سي بي سي”، الحاصلين على الدورة، والذين أشادوا بما تعلموه خلال التدريب.
> تأتي هذه الدورة التدريبية – حسبما أكدت إدارة “سي بي سي” – ضمن برنامج متكامل تضعه الإدارة، لتدريب قياداتها وشباب العاملين فيها المؤهلين لمواقع قيادية وغيرهم من العاملين بالقنوات باعتبار التدريب هو عنصر جوهري في عملية التطوير المؤسسي التي تحرص عليها “سي بي سي” باستمرار.

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